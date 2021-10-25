Двух членов съемочной группы проверяют на причастность к смерти кинооператора Хатчинс

Ранчо Bonanza Creek, где актер Алек Болдуин случайно застрелил из реквизитного пистолета оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза Фото: Mostafa Bassim Adly/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Эксперт, который готовил оружие для Алека Болдуина, и ассистент режиссера оказались в центре внимания правоохранителей после гибели оператора - украинки Галины Хатчинс во время съемки вестерна Rust ("Ржавчина") в США, сообщает DW со ссылкой на американские СМИ.

"В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссер Джоэл Соуз и оператор Галина Хатчинс", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному отчету полиции по расследованию инцидента, в субботу, 23 октября, Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал ее Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. При этом Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчете полиции.

По данным издания The New York Post, за несколько часов до стрельбы на съемочной площадке царило напряжение и хаос из-за того, что шестеро членов съемочной группы жаловались на условия труда.

Ранее сообщалось, что Болдуин во время съемок вестерна в Нью-Мексико случайно ранил из огнестрельного оружия режиссера фильма Джоэла Соуза и оператора-постановщика Хатчинс, которая впоследствии скончалась.