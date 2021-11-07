Член съемочной группы скандального фильма Болдуина попал в больницу после укуса паука

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Член съемочной группы фильма "Ржавчина", работа над которым была приостановлена после несчастного случая, приведшего к гибели оператора, попал в больницу. Как сообщает Sky News, осветитель Джейсон Миллер занимался разборкой съемочной площадки.

Его укусил коричневый паук-отшельник - ядовитый паук, распространенный в Северной Америке. В настоящее время мужчине грозит ампутация руки. Симптомы - включая некроз тканей и сепсис - проявились в течение нескольких дней.

В настоящее время в интернете организован сбор средств на лечение члена съемочной группы.

Съемки фильма были приостановлены после того, как во время одной из сцен актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера. В настоящее время полиция выясняет, почему реквизитный пистолет оказался боевым.