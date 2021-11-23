Ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга проведут виртуальные экскурсии за кулисами

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мариинский театр, Государственный академический Малый театр и "Ленком Марка Захарова" проведут виртуальные экскурсии, во время которых зрители смогут увидеть подготовку спектаклей и побывать за кулисами. Трансляции пройдут в TikTok, сообщили в пресс-службе интернет-платформы.

Программа, получившая название #ТеатральныйТикТок, пройдет с 23 по 28 ноября. В формате прямых эфиров TikTok Live пользователи смогут стать участниками виртуальной экскурсии и узнать, что происходит за кулисами перед началом выступления, как актеры готовятся к выходу на сцену.

"Мы предлагаем молодежной аудитории познакомиться с театром в необычном развлекательно-познавательном формате – это и немного нашей закулисной жизни, и история Малого театра, и творческие проекты. Для нас это новый увлекательный способ взаимодействия с новым поколением зрителей", - сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, слова которой привели в сообщении.

24 ноября в 17:20 Мариинский театр покажет, как проходит подготовка к опере "Бал-маскарад" на музыку Джузеппе Верди. Во время прямых эфиров пользователи получат возможность побывать на новой сцене, заглянув за кулисы и в гримерки к солистам. 25 ноября в 16:30 на платформе покажут закулисную жизнь театра Ленком и подготовку к спектаклю "Ва-банк". 28 ноября в 17:30 зрители увидят подготовку к спектаклю "Рождество в доме Купьелло" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо на сцене Малого театра.