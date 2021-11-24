Президент РФ предложил расширить программу "Пушкинская карта"

Путин хочет дополнить проект возможностью покупки билетов на сеансы российского кино

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил дополнить программу "Пушкинская карта" возможностью покупки билетов на сеансы российского кино.

На совещании у президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в этом году на программу "Пушкинская карта" предусмотрено 3,4 млрд руб., порядка 900 млн руб. уже потрачено. То есть, по его словам, пока средств больше, чем осваивается.

"На следующий год сумма будет еще больше, а структура расходов будет примерно такой же. Будем считать, что мы провели в известной степени пилотный проект. Поэтому ясно, что образуется профицит и к последующему году. Поэтому я предлагаю так, как мы вчера с вами и обсуждали, мы с вами говорили на этот счет, использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных отечественного производства", - сказал Путин.

Он заметил, что министерство культуры и Союз кинематографистов обращаются с просьбами поддержать их материально, а это станет дополнительными ресурсами, тем более, что в бюджете эти средства уже предусмотрены.

"Это очень хорошая идея, мы говорили подробно с вами, и это дополнит уже действующие меры поддержки производства и проката отечественных кинофильмов", - сказал в свою очередь премьер-министр.

Мишустин напомнил, что в прошлом году сфера культуры была включена в перечень пострадавших отраслей, кинотеатры получали ключевые меры поддержки. "Так же в рамках специальной программы Минкультуры в прошлом году поддержку получили почти 650 организаций, которые как раз занимаются производством и показом отечественных фильмов, на общую сумму порядка 2 млрд рублей", - сказал глава правительства РФ.

Дополнение в программу "Пушкинская карта" окажет еще большую поддержку отечественному кинематографу и кинотеатрам. "Такая идея технически осуществима", - сказал Мишустин.

Путин отметил: "Договорились, так и сделаем. Но речь должна идти только о фильмах российского производства".