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Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за первые три дня

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Пушкинскую карту", по которой можно посещать учреждения культуры по всей стране, за три дня с начала старта программы оформили миллион молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

В ведомстве отметили, что билеты на мероприятия по "Пушкинской карте" приобретаются через Культура.РФ", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы билетных операторов, которых подключают Минкультуры и банки.

"Однако сегодня были зафиксированы факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Данные билеты были оформлены через платформы билетных операторов. Их участие в программе было оперативно приостановлено", - говорится в сообщении.

"Поскольку эти мероприятия не входят в список событий, на которые можно приобрести билеты по "Пушкинской карте", транзакции не будут завершены, билеты будут аннулированы", - подчеркнули в министерстве культуры.

Минкультуры России заблокировало билетных операторов, которые допустили нарушения при оформлении транзакций.

В ведомстве напомнили, что "Пушкинскую карту" можно оформить через приложение "Госуслуги.Культура". Подробная афиша мероприятий, на которую можно потратить "пушкинские" деньги, размещена на портале Культура.РФ и в приложении госуслуг. Все мероприятия проходят модерацию экспертными советами, созданными в каждом регионе.

"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек.

Минкультуры Пушкинская карта

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