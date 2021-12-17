"Пушкинской картой" можно будет оплатить билеты в кино на российские фильмы
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская молодежь сможет оплачивать "Пушкинской картой" билеты на фильмы производства РФ стоимостью до 2 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уже с февраля ребята получат возможность оплачивать часть средств из "Пушкинской карты" - это до 2 тысяч рублей, - билеты на фильмы российского производства", - сказал Мишустин на правительственном Совете по развитию кинематографии в пятницу.
Это адресная помощь не только молодежи страны, но и всей российской киноиндустрии, отметил он.
"Если посмотреть, у нас примерно количество наших молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет составляет примерно 13 млн человек. Если взять общую емкость этого - 2000 рублей, - соответственно, это сегодня уже размер 26 млрд рублей, за которые можно побороться хорошими, качественными фильмами", - сказал Мишустин.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.