Актер Вадим Лобанов скончался в Петербурге

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ушел из жизни актер театра и кино, народный артист РФ Вадим Лобанов, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета в четверг.

"22 декабря после продолжительной болезни скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, актер, профессор Вадим Лобанов", - говорится в сообщении.

Дата и место прощания с 81-летним артистом не уточняются.

Лобанов родился в 1940 году. Творческую карьеру начал в 1960 году диктором на телевидении и актером в Русском драматическом театре Эстонской ССР. Работал в театрах Воронежа, Иркутска, Омска. В 1984 году был принят в Малый драматический театр в Ленинграде, также служил в Большом драматическом театре, в Балтийском доме, Театре комедии имени Акимова.

Сыграл около 140 ролей в театре, снялся в 70 фильмах и сериалах, среди которых "Переступить черту", "Господин оформитель", "Сталинград", "Посетитель музея", "Русский ковчег", "Бедный, бедный Павел", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор".