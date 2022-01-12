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Кремль заявил, что не имеет отношения к организации поездки Канье Уэста в Россию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Кремль не занимается организацией поездки американского исполнителя Канье Уэста в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах артиста встретиться с главой российского государства.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на то, что в окружении исполнителя заявили, что Уэст планирует провести богослужение в Москве и лично встретиться с Владимиром Путиным. У Пескова поинтересовались, готовы ли в администрации президента рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - ответил он.

У Пескова также поинтересовались, знаком ли он или Путин с деятельностью Уэста.

"Не столь глубоко, чтобы давать оценки", - ответил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Канье Уэст Владимир Путин США

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