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Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Умер актер и режиссер Виктор Мережко
Режиссер Виктор Мережко. Архивное фото
Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Виктор Иванович скончался", - сказал собеседник агентства.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель. Окончил ВГИК. По сценариям Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться".

Также известен как драматург, его пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале" были поставлены в театрах.

Работал на телевидении. Стоял у истоков создания телеканала "ТВ-6 Москва". Мережко также был секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы, член Союза писателей России. Был первым президентом киноакадемии "НИКА".

Виктор Мережко

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