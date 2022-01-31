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Что случилось этой ночью: понедельник, 31 января

Пакет санкций США против РФ в случае нападения на Украину, смерть актера и режиссера Виктора Мережко, всплеск заболеваемости коронавирусом в Пекине

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер актер и режиссер Виктор Мережко на 85-м году жизни. По сценариям Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов. Также он известен как драматург, его пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале" были поставлены в театрах.

- Сенаторы США рассчитывают согласовать пакет санкций против РФ из-за Украины. Председатель сенатского комитета по иностранным делам - демократ Боб Менендес заявил, что надеется на завершение работы над мерами в начале предстоящей недели. The Hill отмечает, что итогом переговоров сенаторов от обеих партий может стать решение ввести часть санкций сразу, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация близ Украины.

- Пекин сообщил о всплеске новых случаев заражения коронавирусом. После того, как в столице Китая было зарегистрировано еще 20 случаев заражения за пять дней до Олимпийских игр, официальные лица объявили, что некоторые районы города будут закрыты.

- КНДР подтвердила испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Отмечается, что в ходе испытания в воскресенье были подтверждены "точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы типа Hwasong 12". Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал при испытании.

- ОАЭ перехватили йеменскую ракету во время визита президента Израиля в страну. Государственное информационное агентство ОАЭ WAM сообщило, что "атака не привела к каким-либо потерям, поскольку остатки баллистической ракеты упали за пределами населенных районов".

- Власти Британии могут заморозить активы российских компаний и физлиц в случае вторжения РФ на Украину. Отмечается, что санкции будут распространяться на британские инвестиции олигархов и компании, "связанные с Кремлем". Об этом сообщает The Times.

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