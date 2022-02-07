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В Москве отреставрировали часовню-памятник героям Плевны

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на площади Ильинских ворот отреставрировали памятник-часовню героям плевны, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Работы продолжались восемь месяцев.

Реставраторы привели в порядок фасады и интерьеры часовни, в том числе старинные иконы.

"Отдельное внимание реставраторы уделили цвету фасадов. Сначала мы были несколько удивлены золотисто-коричневым оттенком его декоративных элементов, однако специалисты после детального изучения всех материалов подтвердили, что именно он является историческим", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Памятник русским гренадерам, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны (1877-1878), был создан на пожертвования по проекту архитектора и скульптора Владимира Шервуда и инженера-полковника русской армии А.И.Ляшкина. Его открыли 10 декабря 1887 года в честь 10-й годовщины сражения.

После Октябрьской революции 1917 года большая часть внутреннего убранства часовни - украшения и бронзовые плиты с именами погибших гренадеров - была утрачена. Последние работы по сохранению памятника проводились в 1990-х годах.

Москва Ильинские ворота Плевна Владимир Шервуд Мосгорнаследие Алексей Емельянов

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