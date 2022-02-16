Митрополит Евгений заступился за охранника, повредившего картину ученицы Малевича

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поддержал позицию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, призвавшего не наказывать строго охранника, который повредил в "Ельцин-Центре" картину ученицы Малевича Анны Лепорской.

"Однозначно поддерживаю мудрую и взвешенную позицию губернатора Свердловской области относительно охранника. Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн - истинно христианская позиция главы региона", - написал глава митрополии в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что возмещать ущерб будет не сам охранник, а страховая компания. "Страховщикам, в свою очередь, в следующий раз стоит подумать - работать ли с ненадежным партнером, который, не будучи настоящим музейным пространством, не может обеспечить сохранность шедевров живописи", - написал митрополит.

Он подчеркнул, что пострадать в арт-галерее могли и другие полотна, в том числе "настоящий Малевич".

"К сожалению, такой непрофессионализм наносит ущерб всему городу, выставляя Екатеринбург как центр странных скандалов. И дело тут, конечно, не в охраннике", - высказал свою позицию митрополит.

Картину Анны Лепорской "Три фигуры" (1932-1934) из коллекции Третьяковской галереи повредили шариковой ручкой в арт-галерее во время демонстрации выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". На абстрактных лицах двух фигур шариковой ручкой были пририсованы глазки. Как выяснилось, это сделал охранник. К настоящему моменту картину восстановили. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1. ст.214 УК РФ (вандализм).