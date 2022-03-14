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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

В Пятигорске снимут сериал про следователей СК

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кинокомпания "Студия IV" начинает снимать в Пятигорске многосерийный детектив, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Это - детективная драма о буднях работников следственного комитета, действие которой происходит в наше время, где главные герои сталкиваются с обстоятельствами непреодолимой силы, но благодаря умению, навыкам и опыту, находят возможность разрешить любую сложившуюся ситуацию", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в фильме сыграют Анна Ардова, Дарья Урсуляк и Евгений Пронин.

Пятигорск СКР Студия IV Дмитрий Ворошилов Евгений Пронин Анна Ардова Дарья Урсуляк

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