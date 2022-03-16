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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:24

Международный консультативный совет при Эрмитаже приостановил работу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Временно остановлена работа Международного консультативного совета при Эрмитаже, сообщила пресс-служба музея. Это решение приняли члены совета и дирекция Эрмитажа.

Военная операция на Украине

Члены Совета единогласно поддержали приостановку своей работы до особого распоряжения. Они выразили надежду, что в будущем эта работа возобновится.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил всех членов совета "за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием и которое помогло Эрмитажу стать важным и успешным в новых для него "джунглях" современной музейной жизни".

Консультативный совет был создан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО как инструмент развития сотрудничества между Эрмитажем и международным музейным сообществом через установление диалога и взаимопонимания, в соответствии с основной целью ЮНЕСКО - содействовать укреплению мира и безопасности посредством международного культурного обмена.

В совете работали и остаются действующие и бывшие директора важнейших музеев мира и известные организаторы межмузейного сотрудничества. Совет собирался в течение 25 лет ежегодно в августе для совместного обсуждения вопросов международных аспектов музейной жизни.

Эрмитаж Петербург ЮНЕСКО Михаил Пиотровский

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