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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Сезон фонтанов открылся в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Фонтаны заработали в столице, торжественная церемония пуска прошла в пятницу в парке Северного речного вокзала.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил на церемонии журналистам, что сегодня в городе насчитывается более 600 фонтанов, из них крупных - около сотни.

"В последние годы более 80 фонтанов по решению мэра Сергея Семеновича Собянина были в городе созданы", - уточнил заммэра.

По его информации, за последние десять лет более ста фонтанов были реконструированы.

Бирюков напомнил, что в Москве сложилась 20-летняя традиция открывать сезон фонтанов после окончания месячника весеннего благоустройства.

Москва
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