В Третьяковке покажут отреставрированные работы Репина, Шагала, Брюллова и Кандинского

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Отреставрированные за последние десять лет работы Карла Брюллова, Ильи Репина, Марка Шагала, Василия Кандинского и полотна Михаила Врубеля, не вошедшие в экспозицию недавно прошедшей выставки художника, покажут в Третьяковской галерее.

Как сообщили в пресс-службе галереи, с 27 мая по 13 ноября в Лаврушинском переулке пройдет выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики 2010-2022". Ее подготовил отдел научной реставрации графики XVIII - начала ХХ века.

Будет представлено около 200 произведений, прошедших реставрацию, включая картины Ореста Кипренского, Николая Ге, Валентина Серова, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и многих других художников.

"Специальный раздел составят уникальные графические произведения, реставрация которых потребовала особых усилий и консолидации всех профессионалов музея", - отметили в галерее.

Кроме того, с 26 мая откроется расширенная экспозиция Врубеля. Как уточнили в галерее, Третьяковка выдает из своей коллекции на монографическую выставку художника в Русском музее в Санкт-Петербурге значительный корпус произведений Врубеля.

"В освободившихся залах Врубеля в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке посетителям будут представлены скульптурные и графические произведения мастера. Акцент сделан именно на тех работах, которые в силу ограниченности пространства не вошли в состав недавно завершившейся выставки Врубеля в Новой Третьяковке", - сообщили в галерее.