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Петербуржцы сообщили о закрашивании граффити с Хармсом на доме писателя

Петербуржцы сообщили о закрашивании граффити с Хармсом на доме писателя
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В центре Санкт-Петербурга с дома на улице Маяковского, 11 сотрудники коммунальных служб в субботу утром начали удалять граффити с изображением писателя Даниила Хармса. Об этом в своем телеграм-канале сообщила петербургская журналистка Галина Артеменко.

Ближе к вечеру местные СМИ сообщили о полном удалении мурала с фасада дома.

Споры вокруг граффити с Хармсом

Борьба за портрет Хармса на фасаде дома велась в течение нескольких последних лет.

Поэт Даниил Хармс прожил в доме № 11 на улице Маяковского почти 15 лет, вплоть до своего ареста в августе 1941 года.

Граффити с его изображением появилось на доме в 2016 году. Закрасить граффити требовала администрация Центрального района Петербурга. Судебное разбирательство шло несколько лет. Против уничтожения портрета выступили сами жители дома и известные петербуржцы, в частности директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и музыкант Александр Розенбаум.

В городской администрации заявляли, что существующее граффити нарушает установленные эстетические нормы в городе, которые в целях сохранения архитектурного облика Петербурга запрещают росписи на лицевых фасадах зданий и сооружений.

В октябре Дзержинский суд обязал ТСЖ дома закрасить изображение. ТСЖ это решение оспорило. В феврале 2022 года сообщалось, что граффити могут заменить световой проекцией. До 30 апреля от жителей города принимались идеи для нее. Изображения должны были быть связаны с творчеством Хармса, его личностью и жизненным путем.

Санкт-Петербург
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