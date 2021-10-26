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Суд Петербурга обязал убрать с дома граффити с Хармсом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга стал на сторону властей, подавших иск об удалении несанкционированного граффити c фасада дома в центре города, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Суд обязал ответчика - ТСЖ "Маяковского 11" - в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу убрать надписи и рисунки с лицевого фасада дома.

Как сообщалось, в апреле администрация Центрального района Петербурга обратилась в суд с требованием убрать неразрешенное граффити с Даниилом Хармсом с фасада многоквартирного дома на улице Маяковского.

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Между тем ранее власти Петербурга сообщали о готовности пойти на мировую с ТСЖ "Маяковского 11" и оставить граффити. "Принимая во внимание значимость для жителей Санкт-Петербурга литературного творчества Даниила Хармса, администрация Центрального района (...) при рассмотрении Дзержинским районным судом (...) готова заключить мировое соглашение с ТСЖ с предоставлением возможных отсрочек для получения необходимых в соответствии с действующим законодательством согласований для размещения изображения на фасаде", - написал губернатор города Александр Беглов в ответ на обращение депутата Закса Бориса Вишневского.

В защиту граффити с Хармсом выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметив, что стрит-арт - это "замечательная часть мирового искусства".

Петербург

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