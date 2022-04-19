В Петербурге продлили сбор идей для световой проекции портрета Хармса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге на две недели, до 30 апреля продлили срок приема предложений от граждан для световой проекции портрета Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского, сообщает пресс-служба городской администрации.

В комитете по градостроительству и архитектуре "Интерфаксу" пояснили, что продление сроков не связано с отсутствием заявок. "Предложения поступают, решили дать больше возможностей желающим их предоставить", - сказал собеседник агентства.

Изображения должны быть связаны с творчеством Хармса, его личностью и жизненным путем - допустимы авторские уникальные рисунки горожан или известные изображения, фотографии, графика к произведениям поэта. Петербуржцев просят присылать достаточно контрастные вертикальные изображения хорошего качества в формате jpg (не менее 2Мб).

Проекты принимают с 15 марта. После завершения срока сбора экспертная комиссия во главе с главным художником Алексеем Моором должна будет рассмотреть и отобрать несколько изображений, которые будут сменять друг друга на стене.

Световая проекция портрета Хармса - компромиссное решение.



Поэт Даниил Хармс прожил в доме № 11 на улице Маяковского почти 15 лет, вплоть до своего ареста в августе 1941 года.

Граффити с его изображением появилось на доме в 2016 году. Закрасить граффити требовала администрация Центрального района Петербурга. Судебное разбирательство шло несколько лет. Против уничтожения портрета выступили сами жители дома и известные петербуржцы, в частности директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и музыкант Александр Розенбаум.

Ранее в городской администрации "Интерфаксу" заявили, что существующее граффити нарушает установленные эстетические нормы в городе, которые в целях сохранения архитектурного облика Петербурга запрещают росписи на лицевых фасадах зданий и сооружений.

В октябре Дзержинский суд обязал ТСЖ закрасить изображение. ТСЖ это решение оспорило. В феврале 2022 года наметился вариант по замене граффити световой проекцией. В Смольном отметили, что использование световых проекций имеет преимущества - смена изображения не требует финансовых затрат, его всегда можно заменить в случае возникновения общественного резонанса.