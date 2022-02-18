Чиновники Петербурга обсуждают "мировое соглашение" о граффити с Хармсом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге готовится к подписанию в марте "мировое соглашение" между администрацией Центрального района, которая требует закрасить несогласованный портрет Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского, и ТСЖ. Об этом "Интерфаксу" сказал представитель районной администрации.

Он уточнил, что пока соглашение обсуждается.

По его словам, власти склоняются к "световому решению" - созданию световой проекции с портретом Хармса на той же стене. В этом случае петербуржцам предложат поучаствовать в выборе фотографии, которую будут проецировать на фасад.

На текущий момент, при любом исходе дела, не может идти речи о каких-либо покрасочных работах - в связи с плохой погодой, добавил собеседник агентства.

16 февраля "Ленсвет" сообщил, что по поручению губернатора Александра Беглова была разработана альтернатива граффити - световая инсталляция с изображением Хармса, которая "на полноценной основе сменит существующий стрит-арт". Проекционное оборудование уже установили на опоре и подключили к сети.

Также 16 февраля Санкт-Петербургский городской суд отложил до 9 марта рассмотрение апелляции на решение Дзержинского суда, который в октябре обязал ТСЖ закрасить граффити.

Руководитель фракции "Единой России" в городском Заксе Павел Крупник 18 февраля сообщил через пресс-службу регионального отделения партии о достижении "компромисса": мурал заменит световая проекция, портрет Хармса останется на привычном месте, и будут соблюдены и требования закона и чаяния жителей города.

"Более того, мы вдохнули толику современности в это произведение", - отметил единоросс.

Его фракция в будущем намерена заняться разработкой нового регламента размещения граффити в Петербурге.