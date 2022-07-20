В феврале 2024 года в прокат выйдет фильм-мюзикл про Пушкина в стиле "Ла-ла-ленд"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Компания "Централ Партнершип" снимет фильм-мюзикл об Александре Пушкине "Пророк", главную роль в фильме исполнит актер Юра Борисов.

"Это кино, которое идет как кино, но в ключевые моменты жизни Пушкина оно переходит в номера, в хореографические и музыкальные, с оригинальной музыкой, с оригинальным текстом, а где-то со стихами Александра Сергеевича. Наверное, по структуре, это будет чем-то похоже на "Ла-Ла-Ленд", только совершенно другой эпохи", - сказал во время очной защиты проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на поддержку "Фонда кино" продюсер Петр Ануров.

Как рассказали создатели, проект "Пророк" - это история взросления Пушкина, подчеркивающая роль поэта в создании российской культуры. Главную роль исполнит Борисов. Также в фильме сыграют Паулина Андреева и Кирилл Ковбас.

В прокат картина, как ожидается, выйдет 14 февраля 2024 года.

Кроме того, в ходе очной защиты стало известно, что новая экранизация романа "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина выйдет в прокат не раньше мая 2023 года. Как сообщили на очной защите создатели, фильм "Воланд" будет готов в мае 2023 года. Ранее компания "Марс Медиа", занимающаяся производством картины, сообщала, что фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года. На данный момент осталось доснять библейскую часть картины.

Бюджет фильма, как следует из презентации создателей картины, составляет 1,2 млрд рублей, он увеличился на 100 млн. Картина уже получила от "Фонда кино" 500 млн рублей, теперь создатели просят еще 300 млн. Роли Мастера и Маргариты в картине исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится музой, и берется за новый роман.