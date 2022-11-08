Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Пушкинский заповедник с начала года посетили более полумиллиона туристов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" в Псковской области с начала 2022 года принял более 550 тысяч туристов, сообщил "Интерфаксу" директор учреждения Георгий Василевич.

"С радостью отмечаем, что на 150 тысяч посетителей превысили уровень, на который рассчитывали в этом году. Без малого 560 тысяч человек уже посетили Пушкинский заповедник. Высокий сезон продолжится до середины ноября. Думаю, что музей посетит до 600 тысяч человек до конца года", - сказал он.

По словам директора Пушкинского заповедника, по традиции наибольший поток туристов приезжает в "Михайловское" осенью, но в 2022 году высокая активность посетителей была и летом.

КультураВ феврале 2024 года в прокат выйдет фильм-мюзикл про Пушкина в стиле "Ла-ла-ленд"Читать подробнее

"Немало людей, которые прилетают или приезжают с другого конца страны. Кроме того, не в организованных группах, а самостоятельно в этом году приехало на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее. С моей точки зрения, это означает, что люди едут осознанно, с конкретным желанием", - заключил Василевич.

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" был основан в 1922 году в память о пребывании поэта в этих местах. Он объединяет мемориальные усадьбы с их садами и парками: родовое поместье семьи Пушкина - Михайловское, усадьбы друзей и предков поэта - Тригорское и Петровское. На территории музея расположены действующая водяная мельница, крестьянский двор, "Музейная почта", ремесленный центр, а также древние городища: Савкино, Воронич, Врев и Велье.

Главной точкой притяжения этих мест является могила Александра Пушкина, расположенная у стен собора Успения Божьей Матери в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах.

Псковская область Михайловское Александр Пушкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 40 человек доставили к следователям после обысков в петербургских барах

Депутаты предложат Генпрокуратуре признать "Гринпис" нежелательной в РФ организацией

Число жертв при стрельбе в ижевской школе выросло до 18

Число жертв при стрельбе в ижевской школе выросло до 18

Дума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Страховщики фиксируют снижение вдвое числа автоугонов вопреки прогнозам

Минпромторг отметил повышенный спрос на антибиотики с амоксициллином

Минпромторг отметил повышенный спрос на антибиотики с амоксициллином

Глава ЦБ предупредила о валютизации экономики в случае искусственного ослабления рубля

ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО с учетом появления службы финуполномоченного

ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО с учетом появления службы финуполномоченного

ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

В РФ запретили военно-техническое сотрудничество с 74 организациями из "недружественных" стран

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });