На Плющихе начали реставрировать сруб флигеля усадьбы Снегирева

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Хамовниках начали реставрировать деревянный сруб флигеля усадьбы профессора Владимира Снегирева на Плющихе, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Сруб при этом разбирать на бревна и собирать заново не будут, а только локально заменят поврежденные венцы (бревна одного горизонтального ряда деревянного сруба, от их количества зависит высота сруба).

"Специалисты уже расчистили стены от штукатурки, чтобы оценить сохранность деревянного сруба, бережно сняли гипсовые элементы с фасадов для их дальнейшей реставрации. Кроме того, потребовалось сделать специальные обоймы для усиления каркаса флигеля, а также металлических конструкций, укрывающих здание. Так как сруб деревянный, при проведении реставрации его потребуется дополнительно защищать от внешнего воздействия, прежде всего от осадков", - рассказал через пресс-службу глава департамента Алексей Емельянов.

Мемориальную доску Снегиреву на время работ передали на хранение.

Усадьба для доктора Снегирева была построена в конце XIX века на Плющихе по проекту архитектора Романа Клейна. Это памятник культуры федерального значения. Фасад главного дома выходит на улицу Плющиху, флигель находится в глубине участка. Профессор жил там с 1895 по 1916 год, до самой смерти.

С 1917 по 1940-е годы деревянный флигель использовали для коммунального жилья. В нем была собственная котельная и одна общая кухня. В какой-то период в доме проживало до 12 семей, но во время войны осталось только три, остальные уехали в эвакуацию.