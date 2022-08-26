Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Открытие Московского международного кинофестиваля (архивное фото) Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется в российской столице в пятницу, в этом году смотр был перенесен на вторую половину года по просьбе кинематографистов зарубежных стран.

44-й ММКФ, который с 2018 года проходит в конце апреля, в этом году был перенесен после обращения кинематографистов зарубежных стран о том, что они не смогут приехать и представить свои фильмы к показу.

Фильмом открытия фестиваля в этом году станет картина "Сердце Пармы" режиссера Антона Мегердичева. Закроет фестиваль работа южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Решение уйти", отмеченная за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

Основной конкурс и другие конкурсные программы

Как ранее сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев, всего в конкурсных и внеконкурсных программках представлено более 230 картин. По его словам, фестиваль, "несмотря на очень сложный политический и культурный контекст, очень сбалансирован по представительству стран", половина представленных картин в программе фестиваля - работы режиссеров из недружественных стран.

В основной конкурс ММКФ этого года включены картины "Усекновение" режиссера Синиши Цветич (Сербия), "Глас вопиющего в пустыне" Киприана Мега (Румыния), "Путешествия масторны" Чань Мин Чжи Ляо (Китай), "Ульи" Луиса Басурто (Перу), "Надежда" Умит Керекен (Турция, Германия, Словения) и "Мария. Ангел океана" Аруна Джаявардана (Шри-Ланка).

Россию в основном конкурсе представят картины "Огород" Ларисы Садиловой, "Молодость" Дмитрия Давыдова, "Верблюжья дуга" Виталия Суслина.

Жюри основного конкурса 44-го ММКФ возглавил режиссер, актер и продюсер Евгений Миронов. Также в жюри вошла продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян и кинорежиссер Андрей Кравчук.

В конкурсе документального кино представлено десять фильмов, в их числе три российские картины - "Земля больших возможностей" Андрея Ананина, "Святой Архипелаг" Сергея Дебижева и "Квартет" Никиты Сташкевича.

Помимо них в этой категории будут представлены работа Чивдара Георгиева "Голубоглазый Японец" (Россия, США, Япония), фильм "Белая ночь" Тани Химена и Йоллотль Альварадо (Мексика), "18 тысяч фут" иранского режиссера Мехди Шамохамади, итальянская картина Кэтрин Макгилврэй "Феллини и его тень", фильм режиссера Анны Бергер "Кого я люблю...", фильмы "Рок-Баритон" Бертрана Нормана (Франция, Россия) и "Горящий лед" китайского режиссера Ханьсян Лю.

Жюри документального кино возглавит режиссер У-Вэй Бин Хаджи Шаари из Малайзии. Кроме него в жюри конкурса документального кино вошли российский режиссер Наталья Гугуева, казахстанский кинорежиссер Владимир Тюлькин.

В конкурсе короткого метра представлены 18 картин из 15 стран. Россию в конкурсе представят работы "А" режиссера Татьяны Жуковой, "Теория двойных планет" режиссера Савелия Осадчего и копродукция России и Эстонии "Кусачие пески" Анны Голенко.

Председателем жюри конкурса короткого метра стал израильский режиссер и актер Гур Бентвич, также в жюри вошли режиссер и продюсер Мишель Дзампино из Италии и российская актриса Александра Ребенок.

Новая конкурсная программа "Русские премьеры"

Нововведением этого фестиваля станет новая конкурсная программа "Русские премьеры". Жюри конкурса возглавил режиссёр Сергей Урсуляк. Также в состав жюри вошли режиссер Иван Твердовский, продюсер Петр Ануров.

В конкурс вошли следующие картины: "F20" режиссера Арсения Герасимова, "Жанна" Константина Статского, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Кэт" Бориса Акопова, "Микулай" Ильшата Рахимбай, "Петрополис" Валерия Фокина и "Похожий человек" Семена Серина. Также в конкурсе будут соревноваться российские картины, вошедшие в основной конкурс.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября.