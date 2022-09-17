Умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, режиссёр Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Игорь Фёдорович Масленников скончался", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос с похоронами сейчас решается, ими будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Масленников - советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, педагог. Лауреат Государственной премии РФ. В 1967 году он окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии "Ленфильм". В кино дебютировал фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Впоследствии пробовал себя в различных жанрах. Широкую известность Масленникову принесли цикл телевизионных фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".