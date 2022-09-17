Что произошло за день: суббота, 17 сентября

Один человек погиб при обстреле белгородского села, умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе, столица Казахстана вновь переименована в Астану

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 120 военных при попытке наступления под Херсоном. Кроме того, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области и ДНР, уничтожив более 280 военнослужащих. Российские средства ПВО перехватили 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в Херсоне и Новой Каховке. Минобороны России сообщило о двух украинских артиллерийских обстрелах территории рядом с Запорожской АЭС.

- Один человек погиб при обстреле белгородского села Красный Хутор в субботу. Еще двое пострадали.

- В ОДКБ выступили за решение конфликта на киргизско-таджикской границе путем переговоров, заявили в секретариате организации. В Киргизии заявляли о нарушении Таджикистаном режима прекращения огня, а в Душанбе сообщили об обстреле территории киргизскими военными. Вечером в субботу стало известно, что Таджикистан и Киргизия снова договорились прекратить огонь.

- В результате ударов по центру Донецка в ДНР погибли четыре человека. Трое получили ранения.

- "Норникель" в 2023 году запустит 10-летнюю программу мотивации сотрудников, в ходе которой физические лица, включая работников, увеличат долю с текущих 10% до 25% уставного капитала.

- Умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников. Ему было 90 лет.

- В России зарегистрировали 58 305 случаев заражения коронавирусом за сутки.

- Столица Казахстана вновь переименована в Астану. Это уже шестое по счету переименование города. Нур-Султаном он стал в марте 2019 года.

- Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома. Он не смог продолжить матч против "Торпедо" (0:1) и был заменен на 86-й минуте игры. Дивеев был вызван в состав сборной на матч против Киргизии 24 сентября.