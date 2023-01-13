В Эрмитаже пройдет выставка сервизов российских императоров

В экспозицию вошли предметы, подаренные музею гендиректором "СИБУРа" Карисаловым

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Эрмитаже открывается выставка "Предметы сервизов Российских императоров XVIII - начала XX века. Дар Михаила Юрьевича Карисалова", сообщает сайт музея.

Экспозиция будет доступна с 14 января по 12 февраля в Гербовом зале Зимнего дворца (зал № 195). Ее можно будет осмотреть по входному билету в Главный музейный комплекс.

В экспозицию вошли 136 предметов из 12 императорских сервизов, созданных в периоды правлений от Елизаветы Петровны до Николая II на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, на Мейсенской и Берлинской фарфоровых мануфактурах, а также доделки к первоначальным наборам. Коллекцию музею передал в дар гендиректор "СИБУРа" Михаил Карисалов.

Самым ранним экспонатом стала тарелка из мейсенского Андреевского сервиза (1744–1745), который Елизавете Петровне подарил курфюрст саксонский Фридрих Август II (он же король польский Август III) по случаю бракосочетания будущих императора Петра III и императрицы Екатерины II. Андреевский сервиз был одним из первых посудных комплексов из фарфора, пополнивших Сервизные кладовые царской резиденции и используемых на парадных банкетах.

Также на выставке будет мейсенский Охотничий сервиз, который Екатерина II заказала для графа Григория Орлова, - и дополнительные к сервизу предметы, созданные при императоре Александре II на Императорском фарфоровом заводе.

В составе коллекции в Эрмитаж вернулась тарелка из Яхтинского сервиза (1785–1787), по легенде, изготовленного к путешествию императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году. На зеркале в медальоне изображены символы могущества и процветания российского флота: двуглавый орел, держащий в лапах лавровый венок и флаг с двумя перекрещенными якорями.

Еще в экспозиции будут предметы из Вседневного сервиза (1780-1830е годы), созданные на Императорском фарфоровом заводе. Этот набор ординарной посуды предназначался главным образом для сервировки повседневного императорского стола, в том числе и больших застолий, сервиз находился в обиходе Зимнего дворца вплоть до правления Николая I.

Предметы из Кобальтового сервиза XIX- начала XX века - это реплика сервиза Венской фарфоровой мануфактуры (1785–1786) из Гатчинского дворца, а банкетный сервиз "Листья капусты" (1847–1853) для Большого Петергофского дворца иллюстрирует заимствования европейского декора XVIII века и одновременно показывает новый подход в разработке форм для дворцовых сервировок XIX столетия.

Банкетный "голубой с золочеными рокайлями" сервиз великого князя Александра Николаевича (1841) был изготовлен на Императорском фарфоровом заводе к бракосочетанию будущего императора Александра II и принцессы Максимилианы Августы Софии, в православии Марии Александровны.

Наконец на выставке будут предметы из Пурпурового сервиза (1905), украшенные монохромными пейзажами в пурпурных тонах.

"Новый предметный материал дополняет основные сведения о составах сервизов и дополнениях к ним, позволяет уточнить практику маркировок исторического фарфора, выявить нюансы художественного декора разных эпох и предназначения посудных форм для парадных и повседневных трапез в императорской России", - отметили в пресс-службе музея.

"Этот замечательный дар ‒ еще и знак внимания к научным задачам Эрмитажа. Прекрасное пополнение получают не только экспозиции, но и вся коллекция, где каждый экземпляр имеет свой особый смысл как носитель уникальной информации, понятной исследователям. Приятно, когда меценат "одержим" не только страстью к собиранию, но и вкусом к изучению", ‒ прокомментировал гендиректор Эрмитажа" Михаил Пиотровский.