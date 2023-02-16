Минкультуры сообщило, что заявка на проведение "Кинотавра" в этом году не поступала

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ в этом году не поступала заявка на проведение открытого кинофестиваля "Кинотавр", решение о дальнейшей судьбе фестиваля принимают его организаторы и продюсеры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля. Заявка на проведение фестиваля "Кинотавр" в 2023 году в Минкультуры России не поступала", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что фестивальное движение в России не стоит на месте, каждый год появляются новые интересные фестивали различных форматов и направлений.

Как уточнили в Минкультуры, в этом году в ведомство было подано 142 заявки от фестивалей, которые планируются к проведению в 2023 году. По итогам рассмотрения Кинофестивальным советом Минкультуры России были определены 66 наиболее значимых проектов фестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения в 2023 году.

"Особое внимание уделялось роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов", - добавили в ведомстве.

Ранее профильное издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на источники сообщило, что Минкультуры РФ не намерено продолжать поддержку фестиваля "Кинотавр". По данным СМИ, ведомство решило отказался от идеи реанимировать сочинский киносмотр в том виде, в котором он существовал ранее. В качестве замены "Кинотавру" министерство культуры рассматривает "Окно в Европу" (Выборг) и московский "Зимний".

24 марта 2022 года президент российского открытого кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом) сообщил, что фестиваль, который должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября, отменен. 29 марта министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что в случае прекращения проведения "Кинотавра" планируется создать национальный киносмотр.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем мог принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса кинофестиваль, который традиционно проводился в июне, был перенесен на сентябрь.