Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Минкультуры сообщило, что заявка на проведение "Кинотавра" в этом году не поступала

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ в этом году не поступала заявка на проведение открытого кинофестиваля "Кинотавр", решение о дальнейшей судьбе фестиваля принимают его организаторы и продюсеры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля. Заявка на проведение фестиваля "Кинотавр" в 2023 году в Минкультуры России не поступала", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что фестивальное движение в России не стоит на месте, каждый год появляются новые интересные фестивали различных форматов и направлений.

Как уточнили в Минкультуры, в этом году в ведомство было подано 142 заявки от фестивалей, которые планируются к проведению в 2023 году. По итогам рассмотрения Кинофестивальным советом Минкультуры России были определены 66 наиболее значимых проектов фестивалей и 22 приоритетных направления государственной политики в области кинофестивального движения в 2023 году.

"Особое внимание уделялось роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов", - добавили в ведомстве.

Ранее профильное издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на источники сообщило, что Минкультуры РФ не намерено продолжать поддержку фестиваля "Кинотавр". По данным СМИ, ведомство решило отказался от идеи реанимировать сочинский киносмотр в том виде, в котором он существовал ранее. В качестве замены "Кинотавру" министерство культуры рассматривает "Окно в Европу" (Выборг) и московский "Зимний".

24 марта 2022 года президент российского открытого кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом) сообщил, что фестиваль, который должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября, отменен. 29 марта министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что в случае прекращения проведения "Кинотавра" планируется создать национальный киносмотр.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем мог принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса кинофестиваль, который традиционно проводился в июне, был перенесен на сентябрь.

Минкультуры РФ Кинотавр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста
Умершие знаменитости

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

В Русском музее сменится директор

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой
Землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение повредило исторические памятники в Турции и Сирии

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега
Умершие знаменитости

Умер модельер Пако Рабан

Умер модельер Пако Рабан
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });