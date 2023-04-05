В программах ММКФ примут участие фильмы из более чем 60 стран

В основной конкурс вошли 12 картин, в том числе из Китая, Сербии, Аргентины и Японии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Более 60 стран будут принимать участие в программах 45-го Московского международного кинофестиваля, среди лидеров по количеству картин, которые будут показаны на фестивале, Китай, Франция, Испания и США, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

"На предложение участвовать в программе Московского кинофестиваля повысился уровень отклика. Мы видим, что география стран-участниц ММКФ расширяется - плюс 10% к цифрам прошлого года. Более шести десятков стран участвуют в этом году в программах ММКФ (...) Нам отрадно, что есть фильмы, в странах продукции и копродукции (которых) значатся Швеция, Болгария, Дания, Тайланд, Норвегия, Португалия, Сингапур, Египет, Сирия, Танзания, Саудовская Аравия, Чили, Колумбия", - сказал Кудрявцев на пресс-конференции, посвященной предстоящему кинофестивалю.

Он отметил, что в этом году в программе "очень много фильмов из латиноамериканских стран, почти три десятка". Также в этом году, по словам Кудрявцева, активно участвует в ММКФ Китай, который значится как создатель и копроизводитель 23 фильмов. Франция заявлена в выходных данных в 18 картинах, Испания - в 15, США - в 12, Индия и Иран представят по 10 картин, Аргентина и Чили - по семь картин, шесть картин на ММКФ будет от Колумбии, по пять картин - от Бразилии, Мексики и Германии.

Кроме того, Кудрявцев сообщил, что в рамках ММКФ состоится более 30 премьер, тем самым "ММКФ по-прежнему остаётся фестивалем, который представляет зрителям международные и мировые премьеры". По итогам отбора, как отметил Кудрявцев, отборщики наблюдали "поразительный новый тренд - это внезапное внимание российского и всего мирового кино к молодежи, к проблемам будущего поколения, которое идёт вслед за нами".

Жюри и фильмы открытия и закрытия

Председателем жюри основного конкурса ММКФ станет индийский кинематографист Рахуль Равель. Также в жюри вошли актёры Алексей Гуськов и Светлана Иванова из России, актриса из Казахстана Самал Еслямова и колумбийский режиссер Сиро Герра.

Председателем жюри конкурса документального кино стал Хао Юнь из Китая. Председателем жюри конкурса "Русские премьеры" стал режиссер Алексей Учитель.

Фильмом открытия юбилейного ММКФ станет фильм "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова по мотивам повести Георгия Владимова "Три минуты молчания".

Фильмом закрытия станет испанская картина Алекса Мореля и Дани Де Ла Ордена "42 секунды". Этот фильм рассказывает об испанской сборной по водному поло, которая нанимает самого жесткого тренера в мире, чтобы выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. До соревнований остаются считанные месяцы, в которые разворачивается настоящая битва: с одной стороны - новый тренер с высокими требованиями, с другой - противостояние лидеров команды.

Как отметил Кудрявцев, "эта картина - настоящее адреналиновое кино". При этом, он подчеркнул, что "таких фильмов будет на фестивале не мало".

Конкурсные программы

В этом году в основную конкурсную программу вошли 12 фильмов, два из них - из России, это "14+. Продолжение" режиссера Андрея Зайцева и "Первая любовь" режиссера Светланы Проскуриной.

Также в конкурсной программе представлены фильмы "Запах греха" режиссера Нураля Адам Атика (Бангладеш), "Невеста мертвеца" Корнеля Георгита (Румыния, Франция), "Потерянный рай" режиссера Гэна Вэньясяо (Китай).

В конкурсной программе также представлены: "Путь к успеху" Себастьяна Родригеса (Аргентина), "След зверя" Ненада Павловича (Сербия), "Те, кто внизу" режиссера Алехандро Кирога (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), "Три брата" Франсиско Папарелья (Аргентина, Чили), "ФИ1.618" Теодора Ушева (Болгария, Канада), "Черная луна" Тонатью Гарсия (Мексика) и фильм "Хрупкие цветы в потоке дней" Ютака Цунэмати (Япония).

В программу короткометражного кино вошли 16 картин, из них семь станут международными и мировыми премьерами. Семь картин будет представлено в конкурсе документального кино.

В конкурсную программу "Русские премьеры" вошли также семь фильмов.

Нововведения ММКФ

В этом году в рамках ММКФ пройдёт открытый кинолекторий.

"Эта программа, куда переезжают многие наши ретроспективы (...) проще говоря, в этом году концепция меняется, и на ММКФ появляется возможность просветиться, получить дополнительные знания, дополнительные навыки, прокачать свое кинообразование, как простым зрителям, так и тем, кто профессионально интересуется кино", - сказал Кудрявцев.

В открытом кинолектории будет программа "Экранные войны. Эпизод 4: кинотеатр наносит ответный удар". "Это будет целая сага", - отметил он.

О ММКФ

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль в мире. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе. В этом году смотр пройдёт с 20 по 27 апреля.