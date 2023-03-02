Швыдкой не исключил, что Большой театр отправится на гастроли в Китай в этом году

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр может отправиться на гастроли в Китай в этом году, сообщил журналистам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Дело в том, что китайский Большой театр открывает новую сцену в октябре в одном из районов Пекина. И они хотят из этого сделать такое большое событие культурное и хотят, чтобы первыми были артисты из России - либо Большой, либо Мариинка. Сейчас это в процессе проработки", - добавил он.