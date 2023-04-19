Большой театр планирует гастроли в Китае

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр намерен отправиться на гастроли в Китай в 2023 и 2024 годах, сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"В 2024 году мы вновь собираемся туда и с оперой, и с балетом. И ведем сейчас подробные переговоры о поездке туда не только в 2023 году, вот сейчас в июле месяце балетная труппа, но и оперной и балетной труппы в 2024", - сказал Урин, отвечая на вопрос о расширении сотрудничества с Китаем.

По словам Урина, гастроли в 2023 году пройдут с 25 июля в Пекине, где балетная труппа театра покажет балет "Дон Кихот" (запланировано четыре выступления) в Большом театре Пекина и два гала-концерта ведущих солистов Большого театра.

Гастроли в 2024 году запланированы на октябрь.

В начале марта специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о том, что Россия прорабатывает вопрос о гастролях Большого театра в Китае.