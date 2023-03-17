Выставка об образах святых воинов в искусстве открылась в Музеях Московского Кремля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", посвященная образам святых воинов в искусстве и религиозной культуре, открылась в четверг в выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы музеев Московского Кремля.

Как отметила во время показа гендиректор кремлевских музеев Елена Гагарина, открывшаяся выставка является принципиальным проектом для музея и его собрания.

"Мы считаем его самым главным за последнее время и самым главным из того, что мы будем показывать в будущем. Поэтому мы очень гордимся этим проектом. Мы приложили очень много сил, чтобы его сделать и чтобы все сложилось. Вы действительно увидите уникальные, совершенно особенные и изысканные памятники и древнерусского, и византийского, и иногда западноевропейского искусства, которое мы здесь показываем и которые рассказывают, представляют образы небесных покровителей, великих князей", - сказала Гагарина.

В свою очередь куратор выставки, заведующий экскурсионно-методическим отделом Музеев Кремля Сергей Брюн рассказал, что работа над проектам велась с конца 2021 года.

"Мы очень надеемся, что в рамках выставки все сюда приходящие смогут действительно увидеть те сокровища, многие известнейшие памятники, без которых просто невозможна история мирового искусства, которую хранят Музеи Московского Кремля. Неизвестные шедевры, которые редко покидают хранение или которые в принципе в рамках современного выставочного проекта не экспонировались", - добавил он.

Свои произведения для выставки предоставили Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Государственный Исторический музей и Музей русской иконы им. Михаила Абрамова.

Выставка является одним из крупнейших проектов в истории российского музейного дела и включает уникальные памятники, многие из которых редко демонстрируются публике. Так, посетители увидят храмовый образ "Архангел Михаил с деяниями ангелов", который впервые с 1980 года покинет иконостас Архангельского собора. Кроме того, на выставке будут представлены одна из древнейших домонгольских икон XI-XII веков с образом великомученика и победоносца Георгия и хоругви с образами архангелов рубежа XII-XIII веков. Проект разместится в основных выставочных залах Музеев Московского Кремля и объединит более 130 произведений.

Экспозиция разделена на две части. В Патриаршем дворце зрители познакомятся с историей и обрядами почитания великомучеников Георгия, Димитрия Солунского, Федора Стратилата, благоверных князей Бориса и Глеба и святого архангела Михаила. Вторая часть экспозиции раскрывает тему обращения к заступничеству небесного воинства в придворном церемониале и государственной символике и охватывает период от расцвета Московского царства до 1950-х годов. Здесь представлены икона "Благословенно воинство Небесного царя", написанная в правление Василия III и украшавшая пространство Успенского собора, редкие образцы первого военного ордена России - ордена Александра Невского, а также Золотое (Георгиевское) оружие и резная каменная икона с изображением "Чуда о змие", которая демонстрируется впервые.

Финальный раздел выставки посвящен образам Александра Невского и Дмитрия Донского в искусстве 1930-1950-х годов. Среди экспонатов этого раздела - образцы советского и российского медальерного искусства и эскизы Павла Корина к мозаикам станции метро "Комсомольская", на которых изображены эти святые князья.

Выставка будет открыта для посетителей с 17 марта по 20 августа.