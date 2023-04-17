В ГМИИ им. Пушкина покажут "небанальные" шедевры из собрания отечественных музеев

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Выставка "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством" в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, которая откроется во вторник, заинтересует как широкую публику, так и специалистов, считает директор ГМИИ Елизавета Лихачёва.

Она выразила надежду, что выставка вызовет широкий интерес публики. "Я надеюсь, что мы дадим возможность и специалистам, и более широкой публике посмотреть на творчество художников, начиная с середины 60-х годов XIX века, в необычном ракурсе, в новом интересном контексте", - сказала директор Пушкинского музея.

Заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков сообщил, что проект появился после того, как стал невозможен совместный проект ГМИИ с Лондонской национальной галереей - выставка "После импрессионизма. Изобретение современного искусства", которая открылась в конце марта в столице Великобритании.

На выставке, открывающейся в Москве, представлено русское изобразительное искусство в период с 1860-х по 1910-е годы. Здесь собраны "не только первоклассные, но и небанальные вещи", чтобы освежить восприятие отечественного искусства, подчеркнул замдиректора ГМИИ.

Доронченков выразил благодарность "за солидарность и дружбу" отечественным музеям - Третьяковской галерее, Русскому музею, Эрмитажу, а также "большому количеству региональных музей и частных коллекционеров из Москвы".

Открывающийся выставочный проект занимает все три этажа Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и демонстрирует разнообразие художественной жизни Европы и России во второй половине XIX - начале XX столетия. На выставке представлены работы Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, а также русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.

Для посетителей выставка станет доступна с 18 апреля и будет открыта до 20 августа.