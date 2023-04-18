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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Стены и башни Тульского кремля стали предметами охраны

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Стены и башни Тульского кремля стали предметами охраны, говорится в материалах правительства Тульской области. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов Тульской области.

Объектами охраны признаны все девять башен кремля (башня Одоевских ворот, Спасская башня, башня Пятницких ворот, Наугольная башня, башня Водяных ворот, башня На погребу, Ивановская башня, башня Ивановских ворот, Никитская башня), в том числе их фасады, купола, арочные и стрельчатые проемы, проезды, лестницы, своды, бойницы и другое.

Как сказали "Интерфаксу" в региональной инспекции по госохране объектов культурного наследия, точное описание предметов охраны необходимо при проведении реставрационных работ.

Тульский кремль - объект культурного наследия федерального значения.

Это памятник оборонного зодчества XVI века. Кремль был построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина - 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1 тыс. 66,5 м, общая площадь кремля - 6 га.

В 2020 году отмечался 500-летний юбилей кремля, в рамках подготовки к нему были проведены крупные реставрационные работы.

Тульская область Тула Тульский кремль
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