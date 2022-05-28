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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда
Шведский режиссер Рубен Остлунд
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 75-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила картина "Близко" Лукаса Донта.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пан Чхан Ук за картину "Решение уйти".

Специальный приз к 75-летию фестиваля вручен фильму "Тори и Локита" братьев Дарденн.

Лучшим актером стал кореец Сон Кан Хо за роль в фильме "Брокер" режиссера Хирокадзу Корээда, награда за лучшую женскую роль досталась актрисе Зар Амир-Эбрахими за работу в фильме "Священный паук" режиссера Али Аббаси.

Приз за лучший сценарий получил шведский режиссер Тарик Салех за фильм "Парень из рая".

Приза жюри удостоены сразу две картины - итальянско-бельгийская лента "Восемь гор" режиссеров Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена и фильм "Иа" польского режиссера Ежи Сколимовского.

Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась картине "Боевой пони" Джина Гэммел и Райли Кио, представленной в программе "Особый взгляд".

В основном конкурсе фестиваля в этом году было представлено 18 картин, в том числе новая работа режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Церемония оглашения победителей прошла в субботу во Дворце фестивалей.

75-й Международный Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.

Каннский фестиваль Канны Франция Рубен Эстлунд
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