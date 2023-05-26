"Троицу" Рублева на две недели выставят в Храме Христа Спасителя

Затем икону отправят на реставрацию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Икона "Троица" работы Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после она будет направлена на реставрацию и консервацию, сообщили в Минкультуры РФ.

"Икона "Святая Троица" Андрея Рублева, как и сообщалось прежде министерством культуры РФ, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель (...) Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов", - сообщили журналистам в министерстве.

Отмечается, что в настоящий момент Минкультуры прорабатывает все необходимые меры по обеспечению сохранности древнего и особо ценного памятника истории и культуры.

"Сохранность иконы "Святая Троица" во время перевозки и временного экспонирования будет обеспечиваться всеми необходимыми и самыми современными средствами", - добавили в министерстве.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы, а также реставраторы высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева.