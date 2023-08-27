Умерла балерина Светлана Адырхаева

Светлана Адырхаева. Архивное фото Фото: Александра Краснова/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР, балерина, балетмейстер, хореограф Светлана Адырхаева скончалась на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Государственном академическом Большом театре.

В театре сказали, что церемония прощания с Адырхаевой начнется в Большом театре 30 августа в 11:00.

Как отметил руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, слова которого привели агентству в пресс-службе театра, всей своей жизнью Адырхаева была связана с ГАБТ, "ему она служила преданно до последних дней своей жизни".

"Огромную боль потери испытываем мы сегодня. Мы будем всегда благодарны Светлане Дзантимировне за ее дар балерины и педагога, за щедрость с которой она делилась своим талантом, за ее любовь к балету, к Большому театру и своим ученицам. Мы скорбим бесконечно", - сказал Вазиев.

Адырхаева родилась 12 мая 1938 года. В 1946 году в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище, которое сейчас называется Академией русского балета имени А.Я. Вагановой. После выпуска в 1955 году была принята в труппу Челябинского театра оперы и балета, в 1958-1960 годах танцевала в Одесском театра оперы и балета. В 1960 году выступила в Москве в рамках Декады литературы и искусства Северо-Осетинской АССР, после чего получила приглашение Большого театра исполнить партию Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озеро".

Была солисткой Большого театра до 1988 года. В 1991-1996 годах вместе с мужем, танцовщиком Алексеем Закалинским создала собственную труппу "Театр балета Светланы Адырхаевой" и была ее художественным руководителем. В 1995-2001 годах преподавала классический танец в Академии хореографии Нового гуманитарного университета Наталии Нестеровой.

В 2001 году вернулась в Большой театр в качестве педагога-репетитора. С 2013 года была членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.