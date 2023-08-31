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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь

Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковки в Донской монастырь
Фото: Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Икону "Богоматерь Донская" перевезли из Третьяковской галереи в Донской Ставропигиальный монастырь, где она пробудет до 2 сентября, икона предоставляется в монастырь для поклонения с 1994 года ежегодно, сообщили в галерее.

"Икона "Богоматерь Донская", написанная, предположительно, Феофаном Греком в XIV веке, была перевезена на Патриаршее Богослужение в Донской Ставропигиальный монастырь, где пробудет до конца общецерковного торжества 2 сентября 2023 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале галереи.

Отмечается, что Третьяковская галерея ежегодно, начиная с 1994 года, предоставляет икону Донскому Ставропигиальному монастырю для поклонения.

"Перевозка и экспонирование осуществляется в специально созданной для этого климатической капсуле (...) Реставраторы, хранители и сотрудники службы безопасности Галереи осуществляют круглосуточное дежурство в Донском монастыре вместе", - добавили в галерее.

В галерее подчеркнули, что икона и её климатическая витрина находятся под постоянным контролем: дежурные осуществляют круглосуточный мониторинг состояния иконы, температурно-влажностного режима и работы оборудования.

Третьяковская галерея Донский монастырь Феофан Грек Третьяковка
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