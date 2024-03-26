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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:20

Хуснуллин сообщил о завершении строительства нового корпуса Третьяковки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Завершено строительство нового корпуса Третьяковской галереи в Москве, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

"Корпус получился уникальным, под стать музею. Внутри - большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Кадашевскую набережную. Масштабный проект, оставляет очень сильные впечатления", - сказал вице-премьер по итогам посещения здания.

Он напомнил, что объект начали строить еще в 2007 году. Концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами.

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"По поручению президента было выделено дополнительное финансирование, в 2021 году объект поручили "Единому заказчику в сфере строительства". И, наконец, мы получили все документы и готовы передать здание в пользование Третьяковской галерее", - сказал Хуснуллин.

Как сообщалось, в январе здание получило заключение о соответствии, открыть для посетителей его планируется летом текущего года. Площадь объекта составляет 35 тыс. кв. м.

Как сообщал глава "Единого заказчика в сфере строительства" Карен Оганесян, новый корпус музейного пространства соединят с историческим зданием Третьяковской галереи 57-метровым стеклянным переходом. Фасад здания украшен репродукциями картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных русских художников. Всего на фасаде здания размещено 34 произведения живописи, обрамлённых широкими рамами из белого камня.

В здании нового корпуса Третьяковской галереи будут располагаться экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Третьяковская галерея Марат Хуснуллин
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