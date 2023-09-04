Заморозка годового абонемента на "Тройке" стала доступна в приложении "Метро Москвы"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Возможность "замораживать" годовой абонемент на "Тройке" на 14 дней стала доступна в приложении "Метро Москвы", сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Возможность "замораживать" годовой абонемент на две недели мы запустили по просьбам пассажиров. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит их сохранить", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

По словам заммэра, удобной опцией можно воспользоваться, если нужно уйти в отпуск или на больничный.