Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Пассажиры в Москве с осени смогут "замораживать" годовые проездные на 14 дней

Пассажиры в Москве с осени смогут "замораживать" годовые проездные на 14 дней
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Единый абонемент на поездки на 365 дней можно будет "заморозить" на 14 дней, такая возможность появится у пассажиров к сентябрю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сентябрю 2023 г. для единых абонементов на 365 дней станет доступна функция "заморозки" на 14 дней, например, для поездки в отпуск", - написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Москве появится проездной билет на одну поездку по биометрии - билет для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.

Также мэр сообщил, что появятся льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. "Так, школьники и студенты из Зеленограда смогут экономить на проезде до 35 тыс. рублей в год. Сейчас они платят за одну поездку от 45 до 75 руб. в зависимости от станции, а будут платить всего 22 руб. (при 40 поездках в месяц)", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, для того, чтобы пассажир мог приостановить действие абонемента на 14 дней, нужно, чтобы он был записан на персонализированную карту "Тройка", активирован, и до окончания срока действия билета должно оставаться не менее 30 календарных дней. Временно приостановить действие билета можно будет через приложение "Метро Москвы".

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открытые бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе Москвы

Открытые бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе Москвы

В МЧС предупредили о возможной грозе в Москве утром во вторник

Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове

Украинские беспилотники в Москве. Что известно к этому часу

Атака беспилотников на Москву

Движение на Комсомольском проспекте в Москве полностью восстановлено

В Москве к четвергу потеплеет до плюс 31 градуса

Атака беспилотников на Москву

На Комсомольском проспекте в Москве в результате взрыва БПЛА выбито несколько окон

В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года"

В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года"
Атака беспилотников на Москву

В Москве перекрыли проспект Лихачева

Атака беспилотников на Москву

Минобороны РФ заявило о предотвращении удара двумя БПЛА по столичным объектам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });