Пассажиры в Москве с осени смогут "замораживать" годовые проездные на 14 дней

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Единый абонемент на поездки на 365 дней можно будет "заморозить" на 14 дней, такая возможность появится у пассажиров к сентябрю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сентябрю 2023 г. для единых абонементов на 365 дней станет доступна функция "заморозки" на 14 дней, например, для поездки в отпуск", - написал Собянин во вторник в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Москве появится проездной билет на одну поездку по биометрии - билет для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.

Также мэр сообщил, что появятся льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. "Так, школьники и студенты из Зеленограда смогут экономить на проезде до 35 тыс. рублей в год. Сейчас они платят за одну поездку от 45 до 75 руб. в зависимости от станции, а будут платить всего 22 руб. (при 40 поездках в месяц)", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, для того, чтобы пассажир мог приостановить действие абонемента на 14 дней, нужно, чтобы он был записан на персонализированную карту "Тройка", активирован, и до окончания срока действия билета должно оставаться не менее 30 календарных дней. Временно приостановить действие билета можно будет через приложение "Метро Москвы".