Умер художник Фернандо Ботеро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Умер колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро, изображавший людей, животных и предметы в преувеличенном объеме, создатель узнаваемого стиля "ботеризм", сообщает АР. Ему был 91 год.

Он умер утром 15 сентября в Монако от осложнений после пневмонии, сообщила колумбийской радиостанции Caracol дочь художника Лина Ботеро. Она объяснила, что он часто работал в своей студии в Монако вплоть до минувших выходных. В последнее время он был слишком слаб, чтобы работать с маслом и держать крупные кисти, поэтому экспериментировал с акварелью.

Ботеро с детства изображал в преувеличенном объеме людей, святых, животных и даже предметы вплоть до иглы. Журналистам он объяснял, что не может писать иначе. Первую премию он получил в 1958 году на Салоне колумбийских художников, и затем добился мирового признания. Скульптурой он занимался с тех пор, как в 70-х переехал в Париж, и также достиг успеха.

Ботеро считается одним из самых известных в мире художников Латинской Америки. На родине его чтут не только за его искусство и успехи, но и за щедрость: он подарил государству много своих работ.

Сын художника Хуан Карлос Ботеро в 2010 году издал биографию отца, в которой назвал его успех "воистину огромным".