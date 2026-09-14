"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Старт оказался на нижней границе прогнозов Warner Bros.

Премьера сиквела "Практическая магия 2" в Directors Village в Лос-Анджелесе, Калифорния Фото: Getty Images for Warner Bros. Picture

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сиквел "Практическая магия 2" возглавил североамериканский прокат, собрав $30 млн за первые выходные, сообщает AP со ссылкой на данные Rentrak.

Картина Warner Bros. с Сандрой Буллок и Николь Кидман сместила фильм "Человек-паук: Новый день", который удерживал лидерство шесть недель подряд. С учетом международных рынков лента собрала около $46 млн.

По данным аналитиков, старт оказался на нижней границе прогнозов студии ($30-35 млн). Производственный бюджет ленты составляет $75 млн.

В фильме Буллок и Кидман снова играют сестер Салли и Джиллиан Оуэнс, представительниц семьи ведьм, чья личная жизнь долгое время была омрачена родовым проклятием. В сиквеле они пытаются навсегда снять проклятие и сталкиваются с его последствиями для младшего поколения семьи Оуэнс, которое в фильме представляют Джои Кинг и Мэйси Уильямс. К актерскому составу также присоединился Ли Пейс.

Оригинальная картина "Практическая магия", вышедшая в 1998 году, собрала в североамериканском прокате $46 млн и получила вторую жизнь благодаря домашнему просмотру, стриминговым сервисам и активности поклонников в соцсетях. Постепенно фильм стал культовым, что обеспечило интерес к продолжению спустя почти три десятилетия.

Фильм "Человек-паук: Новый день" по итогам уикенда опустился на вторую строчку, заработав $8,4 млн. Общие сборы фильма в США достигли $935,2 млн, приблизившись к рекорду картины "Звёздные войны: Пробуждение силы".

На третьем месте оказалась "Одиссея" Кристофера Нолана с $7,4 млн. Картина преодолела отметку $600,5 млн в США и $1,68 млрд в мире, став самым кассовым релизом Universal.

В топ-5 также вошли "Курьер" ($6,6 млн) и "Хитрый койот" ($6,2 млн).

Годовой объём кассовых сборов в США достиг $7,5 млрд, что на 19,2% выше показателей аналогичного периода 2025 года.