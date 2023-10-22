Эмир Кустурица снимет фильм "Лавр" на русском языке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм по роману российского писателя Евгения Водолазкина, сообщила пресс-служба музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" (Тульская область).

В рамках Первой школы кинокритики им. Валентина Курбатова, которая проходит в "Ясной Поляне", Кустурица заявил, что намерен экранизировать роман "Лавр".

"Фильм будет на русском языке. Я приехал в Россию, чтобы делать русские фильмы на русском языке. Сам Водолазкин будет сценаристом, потому что он написал книгу, которая мне очень нравится", - сказал Кустурица.

Водолазкин добавил, что первая треть сценария уже одобрена сербским режиссером. "Тогда со спокойной душой я дописал оставшиеся две трети - это было летом. Если эти две трети Эмиру понравятся, то тогда мы будем работать уже над этим сценарием", - сказал писатель.

Впервые "Лавр" вышел в 2012 году. Действие романа разворачивается в Средневековой Руси. За эту книгу Водолазкин стал лауреатом российских литературных премий "Ясная Поляна" и "Большая книга".

Также Водолазкин сообщил о том, что Егор Кончаловский возглавит съемочную группу по экранизации его романа "Авиатор", сценаристом картины стал Юрий Арабов. Одну из главных ролей в фильме исполнит Константин Хабенский.