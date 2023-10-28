Умерла актриса Дарья Пешкова, которая была внучкой Максима Горького

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась на 97-м году жизни, сообщили в театре им. Вахтангова.

"С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького - Дарьи Пешковой", - говорится в сообщении театра.

В театре отметили, что Пешкова служила в Вахтанговском театре почти 75 лет. За это время исполнила около полусотни ролей, в том числе, сыграла Катю ("Поют жаворонки"), немку ("Идиот"), акушерку ("Анна Каренина"), цыганку Глашу ("Живой труп"), Палагею ("Люди как люди").

"Её жизнь в театре заставляет вспомнить слова Станиславского: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным", - отметили в театре.