Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Фото: Mark Makela/Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Фильмы "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и "Анатомия падения" Жюстин Трие стали номинантами в категории "Лучший драматический фильм" премии Голливудской ассоциацией иностранной прессы "Золотой глобус". Список номинантов был объявлен в понедельник.

В данной категории также представлены картины фильмы "Прошлые жизни" Селин Сон, "Маэстро" Брэдли Купера и "Зона интересов" Джонатана Глейзера.

Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали картины "Air: Большой прыжок", "Барби", "Американское чтиво", "Оставленные", "Май декабрь" и "Бедные-несчастные".

На "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" претендуют Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Грета Гервиг ("Барби"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные"), Селин Сон ("Прошлые жизни").

В номинации "Лучший драматический актер" представлены Леонардо ДиКаприо ("Убийцы цветочной луны"), Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Барри Кеоган ("Солтбёрн") и Эндрю Скотт ("Мы всем чужие").

За награду в аналогичной женской номинации поборются Аннет Бенинг ("Дайана Найэд), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения), Грета Ли ("Прошлые жизни"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Кейли Спейни ("Присцилла").

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют Николас Кейдж ("Герой наших снов"), Тимоти Шаламе ("Вонка"), Мэтт Дэймон ("Air: Большой прыжок"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Хоакин Феникс ("Все страхи Бо"), Джеффри Райт ("Американское чтиво").

Лучшей комедийной актрисой может стать Фэнтейжа Баррино ("Цвет пурпурный"), Дженнифер Лоуренс ("Без обид"), Натали Портман ("Май декабрь"), Альма Пёвсти ("Опавшие листья"), Марго Робби ("Барби"), Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

За награды в номинации "Лучший актер второго плана в фильме" будут бороться Райан Гослинг ("Барби"), Роберт-Дауни мл. ("Оппенгеймер"), Чарльз Мелтон ("Май декабрь"), Марк Руффало ("Бедные-несчастные"), Уиллем Дефо ("Бедные-несчастные") и Роберт де Ниро ("Убийцы цветочной луны"). На звание лучший актрисы второго плана претендуют Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Даниэль Брукс ("Цвет пурпурный"), Джоди Фостер ("Дайана Найэд"), Джулианна Мур ("Май декабрь"), Розамунд Пайк ("Солтбёрн"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").