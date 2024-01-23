Начался прием заявок на премию "Большая книга"

В новом сезоне изменился Совет экспертов премии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Стартовал прием заявок на соискание национальной литературной премии "Большая книга" в рамках ее XIX сезона, сообщили в пресс-службе премии. Подать заявки можно до 29 февраля включительно.

На соискание "Большой книги" могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2023 года до 28 февраля 2024 года. В случае выдвижения рукописей дата создания произведения значения не имеет.

Длинный список номинантов XIX сезона "Большой книги", сформированный Советом экспертов, будет объявлен 23 апреля, а список финалистов - 5 июня на традиционном Литературном обеде накануне книжного фестиваля "Красная площадь".

Победителей в начале декабря определит Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек, сообщают организаторы.

В новом сезоне произошли изменения в составе Совета экспертов премии.

"Председателем по-прежнему остается писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, а писатель Роман Сенчин покинет Совет и вернется к обязанностям члена Литературной академии. К экспертам присоединится писатель, журналист и литературный критик Афанасий Мамедов, а литераторы Евгений Абдуллаев, Алексей Андреев, Евгения Декина и Валерия Пустовая продолжат свою работу в Совете экспертов", - говорится в сообщении.

Ежегодно присуждаются три премии. Денежное содержание первого места - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей.

Победителями прошлого сезона "Большой книги" стали писатель Евгений Водолазкин с романом "Чагин", Юрий Буйда с романом "Дар речи" и Алексей Сальников за роман "Оккульттрегер".

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", учредителями которого являются "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ". Соучредителями выступают Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минцифры, Минкультуры , Российская библиотечная ассоциация и другие.