Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Русские сезоны" в 2025 году пройдут в Омане и Бахрейне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" в 2025 году пройдет в Омане и Бахрейне, мероприятия будут приурочены к юбилеям установления дипотношений между Россией и странами, сообщила министр культуры России Ольга Любимова после встречи с замминистра культуры Омана Саидом бин Султаном Аль-Бусаиди.

"Масштабный международный проект пройдет в Султанате в 2025 году и будет приурочен к 40-летию дипотношений. В Омане очень любят и ждут наших артистов. Мы готовим программу с гастролями выдающихся театров, выставками крупнейших музеев, образовательными мероприятиями, мастер-классами и детской программой", - написала Любимова.

Стороны также обсудили сотрудничество в библиотечной сфере. "Наши федеральные учреждения уже предложили провести ряд общих мероприятий: обмен книгами для молодежи, круглые столы и культурные акции. Также будем помогать нашим оманским партнерам в реставрации книжных памятников", - добавила министр.

Ранее Любимова сообщала, что "Русские сезоны" в 2025 году также пройдут в Бахрейне и будут приурочены к 35-летию установления дипотношений между странами.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году они должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане. В этом году они проходят в Бразилии.

Бахрейн Оман Ольга Любимова Минкультуры Русские сезоны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Марс Медиа Энтертейнмент" и "Базелевс" исключены из лидеров кинопроизводства

"Марс Медиа Энтертейнмент" и "Базелевс" исключены из лидеров кинопроизводства

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

Новую Третьяковку закроют на ремонт в конце 2025 года

В Пушкинском музее заявили о планах оцифровать 100% своей коллекции

В Пушкинском музее заявили о планах оцифровать 100% своей коллекции

Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский

Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский

Экоактивисты облили супом "Мону Лизу"

Экоактивисты облили супом "Мону Лизу"

Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной обещают открыть летом

Несоответствие культурной политике может стать причиной отказа фильму в прокате

Несоответствие культурной политике может стать причиной отказа фильму в прокате

"Оппенгеймер", "Барби" и "Убийцы цветочной луны" будут бороться за "Оскар"

"Оппенгеймер", "Барби" и "Убийцы цветочной луны" будут бороться за "Оскар"

Бывший гендиректор Большого театра стал президентом благотворительного фонда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });