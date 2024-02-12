"Русские сезоны" в 2025 году пройдут в Омане и Бахрейне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" в 2025 году пройдет в Омане и Бахрейне, мероприятия будут приурочены к юбилеям установления дипотношений между Россией и странами, сообщила министр культуры России Ольга Любимова после встречи с замминистра культуры Омана Саидом бин Султаном Аль-Бусаиди.

"Масштабный международный проект пройдет в Султанате в 2025 году и будет приурочен к 40-летию дипотношений. В Омане очень любят и ждут наших артистов. Мы готовим программу с гастролями выдающихся театров, выставками крупнейших музеев, образовательными мероприятиями, мастер-классами и детской программой", - написала Любимова.

Стороны также обсудили сотрудничество в библиотечной сфере. "Наши федеральные учреждения уже предложили провести ряд общих мероприятий: обмен книгами для молодежи, круглые столы и культурные акции. Также будем помогать нашим оманским партнерам в реставрации книжных памятников", - добавила министр.

Ранее Любимова сообщала, что "Русские сезоны" в 2025 году также пройдут в Бахрейне и будут приурочены к 35-летию установления дипотношений между странами.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году они должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане. В этом году они проходят в Бразилии.