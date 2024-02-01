Новую Третьяковку закроют на ремонт в конце 2025 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу планируется закрыть на реконструкцию в конце 2025 года, сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева.

"Мы все-таки ожидаем, что к концу 2025 года выставки на Крымском валу у нас завершатся и мы потихонечку будем закрывать это здание на реконструкцию и ремонтные работы", - сказала Проничева на пресс-конференции в четверг.

Она напомнила, что в этом году будет открыт филиал галереи на Кадашевской набережной. "Этим зданием заканчивается развитие музейного комплекса Третьяковской галереи в центре Москвы", - отметила Проничева.

В этом году филиалы Третьяковской галереи откроются также в Калининграде и Самаре.