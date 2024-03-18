Археологи нашли в Хамовниках за два года почти 400 артефактов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве в Хамовниках археологи при изысканиях в 2022-23 годах нашли почти 400 предметов XVIII-XIX веков, рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Исследования велись на площади более пяти тысяч квадратных метров в 2022-2023 годах. В числе найденных артефактов детские игрушки, предметы быта, украшения, изысканная посуда, монеты, аптечные пузырьки и помадные баночки. Среди находок есть, например, щипцы из набора сладостей кондитерской "Трамбле", которая располагалась на углу Петровки и Кузнецкого Моста. Еще один артефакт - необычная оловянная игрушка. Традиционно такие фигурки делали в виде солдатиков, а в нашем случае это путник, сгибающийся под сильным ветром. Сейчас над всеми артефактами в мастерских работают специалисты. Когда коллекции будут отреставрированы, их передадут в музейный фонд", - сообщил глава департамента Алексей Емельянов.

Также были найдены серебряный гривенник 1789 года, нательные кресты из цветного металла, курительные трубки, монеты, пуговицы, свинцовые пломбы, костяной гребень, фарфоровый пупс.

До 1740-х годов территория, где сейчас располагается улица Усачева, была пригородом, в XIX веке она считалась переулком. Свое название улица получила по фамилии проживавшего там купца Степана Усачева.